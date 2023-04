Bombeiros de Azambuja doam ambulância à Ucrânia

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Azambuja vai doar à Ucrânia uma ambulância que fazia parte da sua frota desde 2004 para que possa ser utilizada no transporte de militares ucranianos feridos em combate. O gesto surge depois de a Servier, uma empresa com filial em Portugal, ter apoiado, com cerca de 60 mil euros, a associação humanitária na aquisição de uma nova ambulância de socorro. “Durante o processo de doação decidimos transformar esta nobre atitude benemérita numa dupla doação”, refere a associação humanitária em comunicado, explicando que em articulação com a Servier decidiu-se que a ambulância de socorro a ser substituída “irá servir a importante missão de transportar soldados feridos da linha da frente dos combates na Ucrânia, para hospitais onde possam receber os devidos tratamentos”. A ambulância seguirá para a Ucrânia na próxima semana para ser transformada num veículo útil ao salvamento de soldados feridos.