Câmara de Mação cria Gabinete de Apoio na Demência

A Câmara de Mação criou o Gabinete de Apoio na Demência que funciona no edifício da antiga escola secundária e está a prestar acompanhamento a pessoas com demências. Este é um projecto de proximidade direccionado para a comunidade que conta com o apoio da associação Alzheimer Portugal. As consultas realizam-se na segunda sexta-feira de cada mês e os atendimentos são feitos por marcação prévia.

O apoio é prestado por uma equipa especializada em demências do Núcleo do Ribatejo da Associação Alzheimer Portugal e que ajuda não só pessoas diagnosticadas com Alzheimer como também os seus familiares e cuidadores formais.