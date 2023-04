Centro de Bem Estar Social de Marinhais recebe apoio

Protocolo de cooperação entre o município de Salvaterra de Magos e o Centro de Bem-Estar Social de Marinhais (CBESM) envolve a atribuição de 3.682,40 euros para substituição de portas, uma delas corta-fogo, de uma panela basculante e de um aspirador industrial. O documento foi aprovado na última reunião de câmara, que se realizou a 22 de Março, no salão nobre dos paços do concelho. O CBESM é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) sem fins lucrativos. O seu objectivo é “contribuir para a promoção do bem-estar da população do concelho de Salvaterra de Magos e, em particular, da freguesia de Marinhais, desenvolvendo actividades de apoio em diferentes domínios de intervenção promovendo o bem-estar das crianças, dos idosos e da comunidade”.