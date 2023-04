Centro de vacinação de VFX passa a funcionar uma vez por mês

Desde sábado, 1 de Abril, o centro de vacinação Covid do concelho de Vila Franca de Xira, da responsabilidade do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Estuário do Tejo, passou a funcionar apenas uma vez por mês e em modo rotativo com os centros de saúde dos outros concelhos da área de intervenção do ACES. Assim, o centro de vacinação existente na unidade de saúde de Alhandra passa a funcionar aos sábados das 09h00 às 12h00 nos dias 15 de Abril, 20 de Maio, 24 de Junho, 29 de Julho e 26 de Agosto. Os centros de vacinação vão estar encerrados no fim-de-semana da Páscoa.