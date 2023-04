Equipa do Centro Hospitalar do Médio Tejo volta a crescer

Centro Hospitalar do Médio Tejo tem mais 12 profissionais de saúde nas suas três unidades hospitalares.

Seis enfermeiras, três assistentes operacionais, dois técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica (área de radiologia e patologia clínica) e um assistente técnico vão reforçar a prestação de cuidados de saúde aos utentes do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT).

Na sessão de acolhimento realizada na segunda-feira, 27 de Março, o conselho de administração do CHMT fez-se representar por Casimiro Ramos, presidente, Piedade Pinto, enfermeira-directora e Carlos Gil, vogal executivo. Esta é uma das boas-práticas instituída no CHMT e ocorre sempre no primeiro dia de trabalho de um novo colaborador. Para além de uma mensagem de acolhimento e apreço pela dedicação dos profissionais, o conselho de administração apresenta as três unidades, em Abrantes, Tomar e Torres Novas e promove uma reflexão sobre os valores da instituição.

“No CHMT queremos que se sintam em casa, porque é em casa que as pessoas se sentem bem. O que vos pedimos é que retribuam isso para com os utentes”, afirmou Casimiro Ramos durante a sessão de boas-vindas, acrescentando: “a nossa missão é salvar vidas. E o nosso foco são os nossos utentes”, sublinhou.