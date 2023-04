GNR de Tomar apanha grupo que viajava em carro furtado

A GNR de Tomar deteve em flagrante dois homens e uma mulher, com idades entre os 19 e os 37 anos, por furto de veículo e por condução sem habilitação legal. Durante uma acção de prevenção e combate à criminalidade os militares detectaram em circulação um veículo que constava como furtado no concelho de Caldas da Rainha. Foi realizada uma abordagem ao veículo sendo realizadas três revistas pessoais de segurança aos suspeitos e uma busca sumária ao veículo.

Os guardas apuraram que o condutor não tinha habilitação legal para conduzir e que os suspeitos utilizaram uma gazua para colocar o veículo em circulação, o que levou às detenções em flagrante. Verificou-se ainda que os suspeitos tinham furtado outro veículo no concelho de Abrantes e que foi recuperado no concelho de Bombarral.

A GNR apreendeu ainda o seguinte material: duas viaturas; uma gazua; diverso material relacionado com a prática do ilícito. Os detidos, que tinham antecedentes criminais, foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Ministério Público. A operação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar, Núcleo de Apoio Técnico de Santarém, Posto Territorial de Bombarral e Núcleo de Apoio Técnico de Leiria.