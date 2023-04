Jovens apanhados a assaltar estabelecimento

Quatro jovens foram detidos em flagrante delito pela PSP de Santarém pelo crime de furto qualificado num estabelecimento comercial da cidade, no dia 30 de Março. Trata-se de três rapazes com idades compreendidas entre os 20 e os 27 anos e de uma rapariga com 16 anos. Os delinquentes foram surpreendidos pelos agentes no interior do estabelecimento comercial quando tentavam abrir uma máquina de tabaco tendo um deles tentado fugir, saltando de uma janela e caindo de uma altura de cerca de cinco metros. Acabaram todos por ser detidos. No exterior do espaço comercial encontrava-se a rapariga no interior de um automóvel que se apurou ter sido furtado em Santarém no dia anterior, a qual, segundo a PSP, colaborava com os jovens encontrados no interior do estabelecimento. Após formalização da denúncia por parte do proprietário do estabelecimento comercial foi formalizada a detenção dos quatro que foram constituídos arguidos e sujeito a Termo de Identidade e Residência.