“Com.fim.na.mente” em exposição na galeria da vila medieval de Ourém

A Galeria da vila medieval de Ourém abriu as portas na sexta-feira, 31 de Março, para a exposição “Com.fim.na.mente”, uma colecção de pinturas criadas pela artista Conceição Mendes. A vice-presidente da Câmara Municipal de Ourém, Isabel Costa, marcou presença na inauguração da mostra, que estará patente na Galeria até 4 de Maio.

“Com.fim.na.mente” é uma experiência sensorial e emocional que nos leva a relembrar um caminho que todos experienciámos nos últimos 3 anos. Com a pandemia a marcar a saúde emocional de muitas pessoas, esta exposição, dividida em três ambientes diferentes (normalidade, céus e inquietação), apresenta-se como uma luz ao fundo do túnel, explica a autarquia em comunicado.

As pinturas apresentadas na exposição retratam experiências vividas em tempo de pandemia e as emoções que foram partilhadas durante esse tempo de incerteza, desde a ansiedade e a solidão até à esperança e resiliência. A arte de Conceição Mendes procura captar a essência da experiência humana durante a pandemia.