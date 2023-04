Feira das Tasquinhas de Rio Maior com recorde de visitantes

Entradas registadas na edição deste ano das Tasquinhas de Rio Maior rondaram as 127 mil

A Feira das Tasquinhas de Rio Maior teve na edição deste ano cerca de 127 mil entradas registadas, o valor mais elevado desde que há contagem “e provavelmente atingindo o maior número de sempre”. A informação foi divulgada pelo presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias (PSD), que congratulou ainda as tasquinhas vencedoras da edição 2023 nas categorias “Melhor Tasquinha” e “Melhor Prato” e deixou palavras de gratidão a todas as tasquinhas participantes e às centenas de voluntários que nelas trabalharam.

“Chegados ao fim de mais uma edição das Tasquinhas é tempo de agradecer a todos aqueles que durante o certame deram o seu melhor para tornar este evento um sucesso como tem vindo a acontecer ano após ano. É também altura de agradecer aos muitos visitantes que marcaram presença no certame durante os dez dias do evento”, escreveu o autarca nas redes sociais.

A Associação de Melhoramentos Cultural, Recreativa e Desportiva de São Sebastião foi este ano a grande vencedora do Prémio Melhor Tasquinha 2023. O segundo prémio foi para o Centro de Convívio e Recreio de Outeiro da Cortiçada e o terceiro lugar para a Fábrica da Igreja de Santa Maria Madalena de Alcobertas.