Festival de Teatro Amador de Ourém vai ter melhor edição de sempre

23ª edição do CENOURÉM vai contar com a participação de oito grupos de teatro amador. Evento realiza-se entre Maio e Dezembro de 2023.

A 23ª edição do CENOURÉM – Festival de Teatro Amador vai ser a melhor de sempre. A iniciativa foi apresentada na última reunião de câmara e vai contar com vários espectáculos apresentados por oito grupos de teatro amador do concelho. Após um período de interrupção forçada devido à Covid-19, e uma edição de 2022 ainda condicionada pelas consequências da pandemia, o CENOURÉM volta a contar com uma participação massiva dos grupos de teatro. A forte mobilização do movimento associativo na área das artes teatrais, consolida este evento como um dos mais emblemáticos e com um efectivo e amplo envolvimento da comunidade oureense.

A programação vai decorrer entre Maio e Dezembro de 2023, no Teatro Municipal de Ourém. Os grupos envolvidos são o Grupo de Teatro do Clube de Cultura e Arte da BE da Escola Básica e Secundária de Ourém, Grupo de Teatro da ASPAS – Associação de Pintores Anti-Stress de Fátima, Seicinha Teatro do Grupo Desportivo e Cultural de Seiça, Grupo de Teatro Movimento P ‘ró Palco da Associação dos Andrés, Grupo de Teatro APOLLO do Centro Cultural e Recreativo de Peras Ruivas, Grupo de Teatro ALCATEIA da AMBO – Academia de Música Banda de Ourém, Grupo de Teatro da Associação Sénior de Ourém e o Grupo de Teatro PÉPÉTOS do Grupo Desportivo Sobralense.