Recriação da Via Sacra regressou às ruas de Fátima

Iniciativa envolveu cerca de 40 actores amadores da comunidade, além de crianças e jovens da catequese.

Centenas de fiéis acompanharam o regresso da recriação da Via Sacra em Fátima, que se realizou na tarde de domingo, 2 de Abril. Após três anos de interrupção devido às restrições pandémicas, a Paróquia de Fátima retomou a realização da Via Sacra ao vivo, uma das celebrações mais marcantes da Quaresma.

A cerimónia contou com a presença de um grande número de populares que se quiseram associar ao momento e assistiram à representação das 14 estações deste exercício espiritual. O vereador da Câmara Municipal de Ourém, Humberto Antunes, e o presidente da Junta de Freguesia de Fátima, Humberto Silva, assistiram à iniciativa que envolveu cerca de 40 actores amadores da comunidade, além das crianças e jovens da catequese. O percurso do cortejo percorreu o trajecto entre a rotunda da Basílica da Santíssima Trindade e a Igreja de Fátima, numa atmosfera de grande emoção e simbolismo, proporcionando um momento de reflexão e espiritualidade a todos os participantes.