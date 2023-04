Santarém apoia obras nas sedes de ranchos folclóricos



O Grupo Académico de Danças Ribatejanas e o Rancho Folclórico do Vale de Santarém vão receber, da Câmara de Santarém, 5 mil euros cada um para a realização de obras nas suas instalações. No caso do Grupo Académico, a intervenção destina-se a reparar a cobertura do edifício da sua sede, que sofreu diversas infiltrações devido à chuva, provocando a destruição de parte do tecto falso do Salão Celestino Graça. Já em relação ao Rancho do Vale de Santarém, o apoio serve para custear diversas reparações na sua sede.

Os apoios foram aprovados por unanimidade na última reunião do executivo municipal. A Câmara de Santarém já tinha também decidido aumentar em 500 euros o apoio anual a cada um dos sete ranchos folclóricos do concelho que são membros efectivos da Federação do Folclore Português. O objectivo, segundo o município, é que possam continuar a desenvolver “actividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, no domínio da etnografia e da cultura tradicional”.

São contemplados pelo apoio o Rancho Folclórico da Ribeira de Santarém, o Rancho Folclórico da Sociedade Recreio Educativa da Romeira, o Rancho Folclórico de Viegas, o Rancho Folclórico de Vila Nova do Coito, o Rancho Folclórico do Bairro de Santarém Graínho e Fontaínhas, o Rancho Folclórico do Vale de Santarém e o Usanças — Núcleo Etnográfico de Abitureiras.