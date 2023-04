Alverca complica contas da subida à segunda liga de futebol

Empate em Felgueiras deixa o FC Alverca na última posição do grupo de subida à segunda liga.

O Futebol Clube de Alverca (FCA) somou o segundo jogo sem vitórias na fase de subida para a segunda liga, ao empatar em Felgueiras, frente à equipa da casa, a um golo. A formação ribatejana complicou as contas do apuramento, uma vez que, com apenas um ponto somado, continua no último lugar do grupo.

Em Felgueiras, num jogo equilibrado, o FC Felgueiras 1932 começou melhor e marcou à passagem da meia hora de jogo, num golo de Welton Junior. O FC Alverca não conseguiu criar praticamente nenhuma ocasião de perigo nos primeiros 45 minutos. Na segunda parte, a equipa do Ribatejo entrou melhor e depressa chegou à igualdade. Até final o equilíbrio foi a nota dominante.

A divisão de pontos foi mais penalizadora para o FC Alverca, que, na primeira jornada, tinha sido derrotado pela União de Leiria, por 3-1. No outro jogo do grupo de subida onde está inserida a formação ribatejana, o Braga B venceu a União de Leiria por 1-0. A equipa nortenha do FC Felgueiras 1932 lidera o grupo com 4 pontos, seguido do Braga B e da União de Leiria, com 3. O FC Alverca tem apenas um ponto somado e vê as contas do apuramento para a segunda liga mais complicadas. Na próxima jornada está marcado um FC Alverca-Braga B.