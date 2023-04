Atletas do Ahead Clube de Ténis de Alverca com boas prestações

No campeonato regional de sub-16 realizado em Lisboa os seis atletas do Ahead Clube de Ténis de Alverca conquistaram um título e disputaram duas finais e outras duas meias finais. João Morgado alcançou a final em todas as modalidades e conseguiu o título em pares masculinos. Frederica Nunes alcançou duas meias finais em singulares e pares femininos. Já Sofia Skrypnichenko, no seu primeiro ano de sub-14, conseguiu uma vitória frente a uma adversária mais experiente. Menos sorte para Tiago Gaspar, que foi derrotado na 1ª ronda cedendo no tie-break do terceiro set e Álvaro Carvalho ficou a uma vitória de entrar no quadro principal da competição.