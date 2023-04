Casa do Povo de Aveiras de Baixo recebe apoio para prova de motocross

A Câmara de Azambuja aprovou por unanimidade, na última reunião pública do executivo, a proposta de atribuição de um apoio de sete mil euros à Casa do Povo de Aveiras de Baixo a propósito da organização da prova MX Ribatejo Motocross. O evento vai realizar-se a 23 de Abril e, à semelhança de anos anteriores, vai ter lugar na pista municipal com mais de 1.700 metros de perímetro, instalada no Vale da Rosa, na freguesia de Aveiras de Baixo.