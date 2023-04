Grupo Desportivo de Marinhais quer abrir loja no complexo desportivo

O município de Salvaterra de Magos aprovou um aditamento ao protocolo com o Grupo Desportivo de Marinhais para permitir que o clube instale uma loja no complexo desportivo da localidade. O clube pretende abrir um espaço de merchandising, intitulado “Loja Azul”, com um objectivo de promoção e angariação de fundos para a sua actividade. O aditamento ao protocolo foi aprovado na última reunião camarária, a 22 de Março, no salão nobre dos Paços do Concelho. Hélder Esménio, presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, referiu que o espaço deve ser amovível no caso do complexo ser cedido a outras associações ou até mesmo federações.