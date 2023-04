Guarda-redes Márcio Rosa reforça Vilafranquense

O guarda-redes Márcio Rosa é reforço do Vilafranquense chegando como jogador livre, anunciou o clube que ocupa a quinta posição da II Liga portuguesa de futebol. “Estou muito feliz por assinar pela União. Encontrei um grupo unido, experiente e sou mais um para ajudar naquilo que o clube precisar! Sou um guarda-redes que está sempre disponível, trabalhador e enquanto estiver aqui vou dar sempre 100% de mim para o bem do clube”, disse o futebolista, de 26 anos, nas primeiras declarações aos canais de comunicação do emblema ribatejano.

Internacional pela selecção de Cabo Verde, Márcio Rosa estava sem clube depois de ter deixado o Real SC, que milita na Liga 3.