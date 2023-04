Inês Leitão é de Santarém e trabalha para ser uma referência no basquetebol

Depois de brilhar no Santarém Basket Clube, que representou desde Mini8 até à temporada passada, Inês Leitão representa o Sporting Clube de Portugal.

Inês Leitão é jogadora de basquetebol no Sporting Clube de Portugal (SCP) e uma das grandes promessas do clube para os próximos anos. A atleta, natural de Santarém, tem 13 anos e foi recentemente protagonista de uma reportagem televisiva que teve como propósito relevar o esforço que alguns atletas fazem para treinar e serem bem sucedidos.

Depois de brilhar no Santarém Basket Clube, clube que representou desde Mini8 até à temporada passada, mudou-se para a equipa Sub14 Feminina do Sporting Clube de Portugal sendo uma das maiores apostas para o futuro do basquetebol feminino do clube de Alvalade. Nesta temporada, Inês Leitão destacou-se ainda ao ser chamada para a equipa Sub16 do SCP e ainda para a Selecção Distrital de Lisboa no escalão de Sub14, onde foi convocado como uma das 12 eleitas para estar na Festa do Basquetebol Juvenil em Albufeira.