Rugby Clube de Santarém na luta pela final

O Rugby Clube de Santarém venceu folgadamente, em casa, o Guimarães Rugby Union Football Club por 61-0 e garantiu o 3º lugar do CN1, a dois pontos do segundo lugar, ocupado pelo Rugby Clube de Montemor. O campeonato está ao rubro com os quatro primeiros classificados a dependerem apenas de si para chegar a final quando faltam disputar três jornadas.