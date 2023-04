Santarém Basket novamente acima da fasquia dos 200 atletas inscritos

O Santarém Basket Clube superou na presente época a fasquia de 200 atletas inscritos, o que aconteceu pelo segundo ano consecutivo e pela segunda vez na sua existência. Um registo que o clube classifica como “histórico” e que diz só ter sido possível porque o Santarém Basket tem na sua génese o fomento do basquetebol e a sua sempre crescente influência na cidade e concelho e também pela forma inclusiva como acolhe todos os que se querem iniciar na modalidade.

O clube conta com um historial e um palmarés desportivo que pretende manter e reforçar mantendo a forte aposta na formação para garantir presença relevante nas principais competições com a conquista de títulos desportivos. Em comunicado, a direcção do Santarém Basket Clube deixou um agradecimento aos pais e encarregados de educação, aos treinadores, à Câmara de Santarém e à empresa municipal Viver Santarém, bem como aos seus patrocinadores e parceiros.