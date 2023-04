União de Santarém tem nova direcção com Pedro Patrício como presidente

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A lista liderada por Pedro Patrício, administrador do grupo Luz Saúde, foi a única a concorrer nas eleições para a nova direcção da União de Santarém, que decorreram na segunda-feira, 10 de Abril. Natural de Santarém, Pedro Patrício aceitou o desafio pela paixão que sente pelo clube que representou durante alguns anos. Um dos seus objectivos é continuar a fazer crescer o clube de forma sustentada colocando como meta a chegada à Liga 2 de futebol profissional.

Pedro Patrício vai ter como vice-presidentes Hugo Ribeiro, Marta Nazareth Barbosa e Pedro Bastos. A tesoureira vai ser Margarida Monteiro e os suplentes da direcção Paulo Julião e Nuno Madeira. O presidente da assembleia-geral é Mário Amoroso, ex-presidente do clube, e o presidente do conselho fiscal é José Marques.