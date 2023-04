DS Seguros de Santarém trabalha para ser um parceiro de confiança

Agência está há seis anos na região e a directora, Maria Vieira, diz que o sentimento é de “dever cumprido”.

A directora da DS Seguros de Santarém assinala os seis anos de presença da agência na região com a garantia de mais trabalho para continuar a responder da melhor forma às necessidades de centenas de clientes na área de mediação de seguros.

“Celebramos mais um aniversário com sentimento de dever cumprido. Temos feito um percurso sólido sempre com um excelente grau de profissionalismo e dedicação. Acreditamos que podemos fazer a diferença na vida dos nossos clientes e é por eles que trabalhamos diariamente. Queremos continuar a ser um parceiro de confiança para todos aqueles que acreditam em nós”, afirma Maria Vieira.

A DS Seguros de Santarém presta serviço de aconselhamento independente na área da mediação de seguros, permitindo a quem a procura realizar no seu balcão todo o tipo de seguros, fazer uma análise das apólices que já detenham e das respectivas condições, bem como renegociar as mesmas sempre que seja mais vantajoso.

A rede DS Seguros foi lançada em Janeiro de 2016 e conta actualmente com 110 lojas e mais de 750 colaboradores a nível nacional. Em Santarém está no nº 153 da Rua Alexandre Herculano.