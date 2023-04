Ordem dos Engenheiros de Santarém debate revisão do Estatuto

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Delegação de Santarém da Ordem dos Engenheiros leva a feito no dia 13, quinta-feira, a partir das 21h00, na sua sede, um debate sobre “A revisão do Estatuto da Ordem face à nova Lei das Associações Públicas Profissionais”. Vão participar na mesma o vice-presidente nacional, Jorge Liça, e o presidente do conselho directivo da Região Sul, António Carlos de Sousa.