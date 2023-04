Sabores do Toiro Bravo em Coruche

A praça de toiros de Coruche vai ser palco da 19ª edição dos Sabores do Toiro Bravo, de 28 de Abril a 1 de Maio. Nas típicas tasquinhas ribatejanas vai ser possível degustar pratos confeccionados com a carne de toiro bravo, o ingrediente principal do certame. Bandarilhas de lombinho de toiro bravo com camarão, espetada de bezerra brava em pau de louro verde, rabo de boi estufado, cachaço de toiro bravo com grão e hortelã, bravo à lagareiro ou miminhos de toiro bravo na telha são apenas algumas das iguarias com ingredientes característicos da gastronomia ribatejana que vão fazer as delícias dos visitantes. A somar à gastronomia a vila vai ter exposições, mostras de artesanato, entre outras actividades.