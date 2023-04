Segundo Plano

A construção civil não é propriamente a praia do universo feminino e essa realidade ficou bem patente quando as então deputadas Isilda Aguincha (PSD) e Margarida Neto (CDS) foram chamadas a assentar tijolo (para a fotografia) durante a colocação da primeira pedra das obras de requalificação da sede do Centro de Reabilitação e Integração de Coruche e da construção do Centro de Actividades Ocupacionais da instituição. Foi em 14 de Abril de 2012 e O MIRANTE estava lá.