200 pessoas caminharam em Gondemaria e Olival

A iniciativa Caminhos D’Ourém teve continuidade na manhã de domingo, 2 de Abril, com a realização de mais uma caminhada, desta vez na União de Freguesias de Gondemaria e Olival. A sede da junta em Olival foi o ponto de encontro a partir do qual se desenvolveu o aquecimento para os nove quilómetros da caminhada.

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, juntou-se à iniciativa liderando os participantes a explorar as paisagens naturais da união de freguesias. Com cerca de 200 caminhantes inscritos a actividade ofereceu mais uma excelente oportunidade para descobrir alguns dos recursos naturais mais bonitos do concelho de uma forma saudável e sustentável. Os Caminhos D’Ourém continuam a 23 de Abril na União de Freguesias de Matas e Cercal.