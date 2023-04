CPCJ de Santarém assinala Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Santarém vai realizar uma Estafeta do Laço Azul pelas escolas do primeiro ciclo do concelho.

Em Abril assinala-se o Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Santarém vai realizar uma Estafeta do Laço Azul pelas escolas do primeiro ciclo do concelho. A Estafeta do Laço Azul realiza-se nos dias 17, 20, 24 e 28 de Abril. A iniciativa pretende sensibilizar a comunidade para a responsabilidade colectiva na prevenção dos maus-tratos na infância e conta com a colaboração da Protecção Civil, Forças de Segurança e da Câmara de Santarém.

O laço, que se encontra na fachada do edifício da CPCJ de Santarém, será transportado pela Protecção Civil e forças de segurança até às escolas onde as crianças o vão receber e decorar em simbólicos tons de azul. A 17 de Abril, a estafeta passa pela EB1 da Gançaria (10h00), EB1 de Amiais de Baixo (11h30) e EB1 de Arneiro das Milhariças (14h00). A 20 de Abril é a vez da EB1 de Casével/Vaqueiros (10h00), EB1 de Alcanhões (11h30) e EB1 de Advagar (14h00).

Para 24 de Abril estão programadas as visitas à EB1 de Romeira/Várzea (10h00), EB1 da Moçarria (11h30) e EB1 de Abitureiras (14h00). A iniciativa termina a 28 de Abril, pelas 09h30, com o dia dedicado às escolas da cidade com a conclusão do laço azul e a construção de um laço azul humano no Jardim da Liberdade, em Santarém.