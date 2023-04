Caminhada em defesa de melhores cuidados de saúde em Benavente

A Comissão de Utentes do Concelho de Benavente (CUCB) está a promover uma caminhada urbana para o próximo dia 16 de Abril em defesa do Serviço Nacional de Saúde e da constituição. O objectivo da acção pública é, segundo a organização, alertar o Governo para a degradação da saúde nas freguesias de Barrosa, Benavente e Santo Estêvão. Nestas localidades são cada vez mais os utentes sem médico e enfermeiro de família.

A caminhada tem concentração marcada para as 09h00 na Praça do Município, em Benavente, e termina no centro de saúde pelas 11h00. No final da concentração será votado um texto a exigir a reabertura das extensões de saúde, mais médicos de família e valorização das carreiras dos profissionais de saúde. Será entregue a todos os participantes uma garrafa de água e uma peça de fruta antes da partida. A CUCB pede também aos participantes para que vistam roupa branca ou de cor clara, levem calçado confortável e protecção solar.