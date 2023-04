Casa Mortuária de Seiça vai ser requalificada

O executivo da Câmara Municipal de Ourém aprovou o relatório final do concurso público destinado à requalificação do espaço envolvente da Casa Mortuária de Seiça. Após a inauguração do espaço em 2021, um projecto que também contou com apoio municipal, vão ser concretizadas as obras necessárias para dignificar a área envolvente. A empreitada foi adjudicada à empresa Construções da Cancelinha, Lda. pelo valor de 220 mil euros (acrescidos de IVA à taxa legal em vigor), e, após assinatura do auto de consignação, tem um prazo de execução de 120 dias.