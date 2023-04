Chamusca renova protocolo com Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Câmara Municipal da Chamusca renovou o protocolo de colaboração com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), no que diz respeito ao funcionamento da Equipa Móvel de Apoio à Vítima da Lezíria do Tejo (EMAV_LT). O objectivo é continuar a promover a protecção e o apoio aos cidadãos vítimas de crime prestando-lhes apoio emocional, jurídico, psicológico e social, explica a autarquia em comunicado. A EMAV_LT vai continuar a funcionar numa sala cedida pelo município, nas suas instalações na Rua Direita de São Pedro, à sexta-feira, das 9h00 às 12h30.