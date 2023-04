Circulação na ponte da Chamusca passa a ser alternada e regulada por semáforos

A Ponte João Joaquim Isidro dos Reis, que data de 1909, tem gerado muitos problemas na fluidez de circulação, não tendo o tabuleiro dimensão e largura suficiente para que dois camiões possam cruzar-se. Os engarrafamentos têm sido frequentes para desespero dos automobilistas.

A circulação na centenária ponte sobre o Tejo, que liga a Chamusca à Golegã, será feita de modo alternado e regulado por semáforos, anunciou a empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP). Em comunicado, a IP dá conta que a medida entrou em vigor na quinta-feira, 6 de Abril, depois de concluídos os testes aos semáforos instalados na Ponte João Joaquim Isidro dos Reis, também denominada Ponte da Chamusca, “de modo à regulação do tráfego na travessia da ponte com implementação de circulação alternada”.

Durante o período de testes, realizados entre os dias 30 de Março e 1 de Abril, a IP refere que foi “analisado o comportamento dos fluxos de tráfego observando as suas variações ao longo do dia”. Procedeu-se depois à “programação optimizada do dispositivo de modo a reduzir os tempos de espera em cada um dos sentidos de circulação”, indicou a IP.

Aquela travessia, que data de 1909, tem gerado muitos problemas na fluidez de circulação não tendo o tabuleiro dimensão e largura suficiente para que dois camiões possam cruzar-se ali em simultâneo originando períodos de grandes constrangimentos na circulação rodoviária. Agora, afirma a IP, “prevê-se garantir uma maior fluidez do tráfego ao longo do dia sendo mantida a circulação alternada por recurso ao sistema semafórico” instalado.

Desta forma, acrescenta, “pretende-se assegurar a travessia da ponte em segurança e sem os constrangimentos provocados pelo entrecruzamento de veículos pesados”. Na mesma nota informativa, a IP refere que esta intervenção “foi desenvolvida em estreita colaboração com as autarquias da Chamusca, Golegã e Alpiarça” e com o apoio da Protecção Civil e da Guarda Nacional Republicana.

O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos do Distrito de Santarém (MUSPDS) tem reivindicado ao Governo a construção de uma nova travessia na Chamusca tendo lançado uma petição que invoca a construção de uma ponte alternativa e a conclusão do troço do IC3 ligando a A13, no concelho de Almeirim, à A23 e à A13, e em Vila Nova da Barquinha, que ligue as margens do Tejo nos concelhos da Chamusca e da Golegã.

“Hoje, aquela infraestrutura e acessos não correspondem às necessidades de mobilidade das populações e às actividades económicas dos concelhos limítrofes (Chamusca, Golegã, Torres Novas, Entroncamento) e do distrito de Santarém”, lê-se na petição.