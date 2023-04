Colapso de colector de água vai obrigar a obras no Bom Retiro

As ruas Gomes Leal, Camilo Castelo Branco, Ramalho Ortigão e Eça de Queirós, no Bom Retiro, em Vila Franca de Xira, vão receber obras de remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento orçadas em 268.999 euros e com um prazo de conclusão da empreitada de 120 dias.

A proposta de abertura do procedimento concursal para a obra foi aprovado por unanimidade na última reunião de câmara e os trabalhos surgem como consequência do colapso de um colector de águas residuais domésticas detectado em anomalias reportadas pela Divisão de Água e Saneamento dos Serviços Municipais de Água e Saneamento (SMAS).

Os trabalhos vão consistir na reabilitação das infraestruturas de abastecimento de água e saneamento através da instalação de tubagem numa extensão de quase 500 metros incluindo a execução de ramais domiciliários pavimento em calçada na área de intervenção. Já no que toca à rede de águas residuais domésticas e pluviais a intervenção terá uma extensão de 913 metros, também incluindo ramais domiciliários. O prazo para apresentação das candidaturas após a publicação do anúncio é de 15 dias.