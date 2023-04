Concurso para requalificar espaços de jogo e recreio em Santarém

A Câmara de Santarém lançou recentemente o concurso público que visa a requalificação de três espaços de jogo e recreio na cidade, localizados no Jardim das Portas-do-Sol, na Avenida Marquês de Pombal/Praceta José Pereira Rodrigues e no Jardim-de-Infância da Anacoreta. O prazo de execução da empreitada é de 120 dias, a contar da data da consignação, e o valor base da empreitada é de 265.748 euros acrescido de IVA. O prazo de entrega de propostas termina a 17 de Abril, revelou o vice-presidente do município, João Teixeira Leite.