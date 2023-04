Cruz Vermelha do Porto Alto promove recolha de alimentos

O pólo do Porto Alto da Cruz Vermelha Portuguesa está a recrutar voluntários para a campanha de recolha de alimentos da instituição. A acção de recolha vai decorrer no próximo fim-de-semana, dias 15 e 16 de Abril, nos supermercados Lidl e Pingo Doce do Porto Alto, das 09h00 às 18h00. Enlatados, massa, arroz e açúcar são os alimentos que mais falta fazem à instituição e que são depois distribuídos pelas famílias carenciadas. A Cruz Vermelha do Porto Alto continua com falta de voluntários para o apoio social e por isso apela ao contributo das pessoas para que ajudem a instituição.