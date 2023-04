Edifício da antiga escola primária de Fátima vai ser reabilitado

O edifício da antiga escola do primeiro ciclo de Fátima, imóvel municipal cedido à Casa do Povo de Fátima, vai sofrer obras de reabilitação. O imóvel apresenta problemas estruturais que condicionam a sua utilização pela associação, razão para a câmara municipal de Ourém ter deliberado um apoio financeiro para a sua requalificação.

Na última sessão camarária, que se realizou na segunda-feira, 3 de Abril, a autarquia aprovou por unanimidade uma proposta de protocolo que prevê um apoio financeiro de cerca de 55 mil euros para a requalificação do imóvel. O apoio municipal aprovado corresponde a 85% do valor previsto pela Casa do Povo de Fátima e tem como principal objectivo possibilitar que a associação continue a desenvolver as suas actividades regulares, com toda a comodidade e segurança exigíveis.

Com forte presença nas áreas sociais e culturais da freguesia e do concelho, a Casa do Povo de Fátima conta já com mais de meio século de existência e continua a desenvolver um vasto conjunto de actividades, como são exemplo o Rancho Folclórico (adulto e infantil) e as várias aulas de âmbito desportivo disponíveis para participantes de todas as idades.