Enganam seguranças e roubam ares condicionados em Azambuja

Dois homens de 38 e 34 anos foram detidos pela GNR de Vila Franca de Xira por suspeita de terem roubado nove paletes com equipamentos de ar condicionado de um armazém logístico em Azambuja. O material está avaliado em 13 mil euros e a intenção seria vendê-los no mercado negro. Estão indiciados de burla qualificada e furto, registado no dia 23 de Março.

Os suspeitos ludibriaram os seguranças do armazém, fazendo-os crer que eram funcionários de uma empresa de transporte de mercadorias e, dessa forma, conseguiram aceder ao interior do espaço, de onde tiraram as paletes e saíram sem ninguém os questionar. As imagens de videovigilância ajudaram a identificar os arguidos. Foram emitidos dois mandados de detenção que permitiram à GNR localizar e deter os suspeitos, já no concelho de Vila Franca de Xira.