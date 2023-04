Escolas de Azambuja abrem refeitório aos pais

O município de Azambuja volta a realizar a iniciativa refeitório aberto, em todos os estabelecimentos do ensino básico e pré-escolar do concelho. Os pais são convidados a almoçar com os filhos na escola mediante inscrição prévia. Este ano a iniciativa está disponível durante cinco dias em cada agrupamento de escolas, sendo que no agrupamento de Vale Aveiras terá lugar de 17 a 21 de Abril e no agrupamento de Azambuja e do Alto de Azambuja terá lugar de 24 a 28 de Abril. Os objectivos são estreitar e consolidar a relação entre a família e a escola e dar a conhecer aos pais as condições e a qualidade da alimentação das suas crianças. Também visa sensibilizar a comunidade para a adopção de boas práticas alimentares, mais saudáveis e conscientes.