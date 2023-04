Jovem detido em Vale da Pedra por posse de 115 doses de haxixe

Um jovem foi detido por tráfico de droga quando se fazia acompanhar por 115 doses de haxixe, em Vale da Pedra, no concelho do Cartaxo. Segundo a GNR, durante uma acção de patrulhamento os guardas abordaram o jovem de 19 anos que, de imediato, demonstrou “algum nervosismo” quando se apercebeu da presença policial na zona pouco movimentada em que caminhava.

O detido tinha na sua posse 115 doses de haxixe, dois telemóveis e uma navalha com vestígios de produto estupefaciente tendo sido constituído arguido e os factos comunicados ao Ministério Público.