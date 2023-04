Presidente da Câmara de Benavente recupera de AVC

O presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, está a recuperar em casa do Acidente Vascular Cerebral (AVC) que sofreu na quarta-feira, dia 5 de Abril. O autarca esteve internado no hospital do SAMS, em Lisboa, e teve alta a 7 de Abril. O autarca terá que continuar em repouso absoluto por decisão médica. A vice-presidente do município, Catarina Vale, fica a substituir Carlos Coutinho até este regressar ao trabalho.