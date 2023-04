Recolha de sangue na Póvoa de Santa Iria

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria promove no dia 15 de Abril, sábado, a sua segunda colheita de sangue e inscrição de potenciais dadores de medula óssea deste mês. A recolha realiza-se na sede da associação, situada na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, no Bairro da Chepsi na Póvoa de Santa Iria entre as 15h00 e as 19h30.