Segunda alteração ao alvará da AUGI da Quinta da Bela Vista

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O alvará de loteamento da Área Urbana de Génese Ilegal (AUGI) da Quinta da Bela Vista, na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, foi alterado pela segunda vez. O documento foi aprovado por unanimidade em reunião do executivo da Câmara de Vila Franca de Xira. A segunda alteração foi efectuada por ter sido detectada uma desconformidade inicial relativa a um dos lotes, entre a área registada no alvará e a que efectivamente existia no terreno. A alteração esteve em consulta pública e não obteve participações.