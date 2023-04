Serviço de Teleassistência para quem vive sozinho no Sardoal

A Câmara do Sardoal implementou o Serviço de Teleassistência com o intuito de assegurar melhor qualidade de vida aos cidadãos que vivam sós ou passem grande parte do dia ou noite sozinhos. Este serviço permite dar uma resposta imediata ao utente em situações de emergência, segurança ou solidão mas é também um importante mecanismo de monitorização e acompanhamento. O Serviço de Teleassistência é uma linha telefónica de apoio que funciona 24 horas todos os dias e tem como suporte um terminal fixo ou móvel.

A pessoa acciona um botão de emergência e o telefone está em alta voz o que permite ao utente falar, ser localizado e identificado pelo operador que faz uma avaliação imediata da situação e dá a resposta mais adequada. O município esclarece que os objectivos deste projecto são evitar ou atrasar a necessidade de recurso à institucionalização das pessoas em situação de isolamento ou dependência e garantir um serviço de apoio inovador que melhore a qualidade de vida, saúde, segurança e auto-estima dos utentes.