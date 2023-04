Vandalismo destrói automóveis no Forte da Casa

Um automóvel ardeu por completo e outro ficou parcialmente destruído em actos de vandalismo no Forte da Casa. A Polícia Judiciária foi chamada para investigar o caso.

Dois automóveis e contentores de resíduos ficaram destruídos devido a um incêndio que ocorreu na madrugada de terça-feira, 11 de Abril, no Forte da Casa, concelho de Vila Franca de Xira. A Polícia de Segurança Pública (PSP) confirma a O MIRANTE que esteve no local e que por haver suspeita de conduta dolosa, da qual resultaram danos patrimoniais, deu conhecimento à Polícia Judiciária que vai realizar perícias no local.

O alerta foi dado pelas 02h00 por um morador que assegurou à Polícia não se ter apercebido do início do incêndio que foi extinto pelos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria, mas cuja origem não foi ainda possível apurar. Para já as autoridades acreditam que se terá tratado de fogo posto numa zona própria para a deposição de monos, nomeadamente móveis em madeira, que alastrou para uma viatura que ardeu por completo e outra que ficou parcialmente destruída. Houve ainda danos em candeeiros na via pública.

Contactada pelo nosso jornal, a presidente de Junta da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana Cristina Pereira, refere que este tipo de “actos de vandalismo” em contentores acontecem “esporadicamente” e lamenta os prejuízos que causam ao erário público e, neste caso, também aos proprietários dos veículos destruídos.

Relativamente ao local de deposição de monos onde o incêndio terá começado a autarca socialista admite que pudesse estar ali acumulada uma quantidade considerável de mobiliário, mas assegura que a autarquia se tem esforçado para manter a união de freguesias limpa. “O problema é que fazemos a recolha e, muitas vezes, no momento seguinte, vão empresas depositar móveis nesses pontos. Algumas vêm de fora da freguesia e do concelho”, afirma, acrescentando que na última semana reportou uma situação dessas às autoridades.