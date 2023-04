Associação de Jovens de Casével quer dinamizar freguesia

A JoCas - Associação de Jovens de Casével foi criada recentemente e já estreou um espaço de convívio aberto à população.

A recém-criada JoCas - Associação de Jovens de Casével abriu um espaço de convívio aberto à população, que foi inaugurado no dia 1 de Abril, com a presença da vereadora com o pelouro da Juventude na Câmara de Santarém, Carmen Antunes e do presidente da União de Freguesias de Casével e Vaqueiros, Miguel Tomás.

A nova colectividade, impulsionada por jovens, pretende dinamizar a freguesia através da realização de actividades de carácter recreativo, cultural e desportivo dirigidas para a juventude e restante comunidade, promovendo o envolvimento das diferentes faixas etárias. A JoCas tem ainda como objectivos mobilizar e cooperar com outras associações juvenis e trabalhar na prossecução de fins sociais como a defesa do meio ambiente, a inserção social de jovens em situação de exclusão e o desenvolvimento das comunidades na promoção da educação. Carmen Antunes fez votos que a JoCas sirva de exemplo e motivação para que outros jovens possam empreender e inovar, contribuindo para o desenvolvimento do nosso concelho”.