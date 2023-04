Festival Nacional de Robótica em Tomar

O objectivo da iniciativa é divulgar e promover os estudos e tecnologias na área da robótica.

O Festival Nacional de Robótica vai realizar-se, de 28 a 30 de Abril, no Pavilhão Jácome Ratton, em Tomar, numa iniciativa do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), em parceria com a Sociedade Portuguesa de Robótica. Com apoio logístico do Agrupamento de Escolas Templários e da Câmara Municipal de Tomar, no evento participam equipas formadas por escolas secundárias, universidades, formandos ou investigadores de robótica, engenharia ou áreas semelhantes, sendo objectivo divulgar e promover os estudos e tecnologias na área da robótica, afirma uma nota do IPT.

O festival divide-se em categorias, em que “os robôs autónomos devem realizar tarefas sem qualquer intervenção humana”, afirma o IPT, dando como exemplos a categoria “AtHome”, onde os robôs devem limpar uma casa e remover o lixo, ou as de condução autónoma de robôs, de futebol robótico ou que simulam o armazém de uma fábrica, onde os robôs devem organizar o “stock”, entre outros.