Freguesias de Santarém com apoios municipais para obras

Câmara de Santarém aprovou atribuição de um montante de 158 mil euros a distribuir por várias juntas.

O executivo da Câmara de Santarém aprovou, na reunião de 17 de Abril, por unanimidade, a atribuição de um montante global de 158.422 euros para ajudar a custear obras em diversas freguesias do concelho. Desse montante, 98.836 euros são destinados a financiar a ampliação e reabilitação do jardim público em Amiais de Baixo.

A Junta de Freguesia de Almoster vai receber 18.661 euros para a beneficiação do Cemitério de Albergaria e 5.535 euros para a elaboração do projeto para a construção de uma passagem hidráulica, no lugar do Regato, em Vila Nova do Coito. A Junta de Freguesia de Arneiro das Milhariças encaixa 4.797 euros para aquisição e aplicação de telheiro, nas traseiras da sede da junta. Já a União de Freguesias da Cidade de Santarém leva 30.592 euros para a requalificação do Largo das Fontainhas (Rua 25 de Abril).