Santarém recebe tributo a Chico Buarque

Espectáculo está agendado para sábado à noite no Teatro Sá da Bandeira

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe na noite de sábado, 22 de Abril, um tributo a Chico Buarque, com os artistas Thais Motta e Marcus Lima, iniciativa acompanhada de uma exposição de caricaturas feitas em homenagem ao cantor e compositor brasileiro.

O espectáculo insere-se no programa das comemorações do 25 de Abril, o qual inclui outras iniciativas para este sábado, como ‘ateliers’ de produção de conteúdos em diversas formas artísticas, no Fórum Mário Viegas, dinamizados pelo Núcleo RASGO, uma oficina de ‘stencil’ pelo artista BIGOD e uma mesa redonda sobre "Políticas e Práticas de Arquivo no Teatro em Portugal", no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com curadoria de Carlos Manuel Oliveira e Ana Bigotte Vieira.

Nas freguesias prossegue o “Abril'Arte”, com um concerto de Maria Café em Alcanede, na noite de sexta-feira, que repetirá na noite de sábado em Arneiro das Milhariças, dia em que a Casa das Coletividades, em Alcanhões, receberá uma serenata de Coimbra e a Casa Convívio de São Vicente do Paul o Grupo de Cavaquinhos da Universidade da Terceira Idade de Santarém, afirma uma nota do município.