Apoios para obras em colectividades de Pernes e Moita

A Sociedade Recreativa Filarmónica Pernense – Música Velha vai receber 5 mil euros da Câmara de Santarém para ajudar a custear a realização das obras de substituição parcial do vigamento e soalho da sede da colectividade. Uma intervenção causada pelo abatimento parcial do piso da sala de espectáculos. Na reunião do executivo municipal de 17 de Abril foi também aprovada por unanimidade a atribuição de um subsídio de 5 mil euros à Associação de Festas Os Amigos da Moita para financiar a construção de instalações sanitárias na sua sede.