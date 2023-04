Festival Internacional de Folclore de volta ao Ribatejo

Após quatro anos de ausência, o Festival Internacional de Folclore, Cultura e Artes (FIFCA) está de volta ao Ribatejo de 21 a 25 de Abril. Coruche é um dos pontos mais concorridos, devido à realização do Festival Internacional de Balonismo, resultado de uma parceria entre a Câmara Municipal de Coruche, o FIFCA e o Rancho Folclórico de Vila Nova da Erra. O evento, que soma mais de uma centena de voluntários e seiscentos intervenientes, caracterizando-se por apresentar manifestações etnográficas, culturais e artísticas de vários pontos do globo, tem a abertura e o encerramento em Almeirim a 21 de Abril no Cineteatro e a 25 de Abril na Arena de Almeirim.

Confirmadas as presenças de três grupos (Rancho Folclórico de Vila Nova da Erra, de Coruche; Rancho Folclórico Os Camponeses de Malpique, de Constância, e Rancho Típico de Vila Nova de Cernache, do município de Coimbra), e de comitivas de países como Índia, Bulgária, Paraguai, Timor, Polónia ou Ucrânia, o FIFCA assume-se como um encontro de artes e culturas que se realiza em simultâneo em vários municípios parceiros que colaboram na organização local, proporcionando uma oportunidade única de dar a conhecer as tradições culturais de outros países e fá-lo com compromisso social junto de lares, centros de dia, creches e escolas. Além das galas de abertura e encerramento em Almeirim, o programa prevê a realização das “Galas das Nações” em Alpiarça, Benavente e Coruche. As novidades serão reveladas atempadamente pela organização.