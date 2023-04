Fundação José Saramago celebra Abril na Azinhaga

Para 29 de Abril está agendada a primeira visita guiada em Língua Gestual Portuguesa à antiga escola primária onde se situa a delegação da Fundação José Saramago.

O polo da Azinhaga da Fundação José Saramago vai promover uma sessão dedicada à primeira obra dramática de José Saramago, “A Noite” (1979), uma das iniciativas que celebram o mês da Revolução dos Cravos. Em comunicado, a fundação divulga as actividades agendadas no âmbito do 25 de Abril na Azinhaga, aldeia do concelho da Golegã, estando prevista, para 29 de Abril, a primeira visita guiada em Língua Gestual Portuguesa à antiga escola primária onde se situa a delegação do organismo, “um lugar que transporta a histórias e memórias sobre José Saramago enquanto criança na sua aldeia natal”.

“O visitante poderá encontrar a recriação da casa dos avós do escritor, Josefa e Jerónimo, onde no percurso da exposição estão diversas referências ao tempo de “As Pequenas Memórias”, livro em destaque neste espaço”, lê-se na nota.